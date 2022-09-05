مركبة حديثة لإزالة حقول الألغام تستخدم في مطار ماريوبول

استخدم المهندسون العسكريون الروس مدرعة بي إم إر – 3 إم ( فيبر) لنزع الألغام في مطار مدينة ماريوبول بمنطقة دونباس.

واستخدمت تلك المدرعة سابقا عند إجراء عملية نزع الألغام في الخطوط الكهربائية بالقرب من مدينة فولنوفاخا بمنطقة دونباس.

وقال سائق إحدى مدرعات "بي إم إر – 3" إن طاقم العربة دمّر بالتعاون مع المهندسين العسكريين 500 لغم مضاد للمشاة و19 لغما مضادا للدبابات.

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واضطر أفراد الطاقم أثناء العمل إلى استبدال جنزير العربة و3 عجلات وذلك بعد انفجار الألغام بالقرب منها. بينما لم يصب أحد لأن العربة حصلت على أجهزة الحماية القوية القادرة للتصدي لكل أنواع الألغام.

وقال سائق العربة أن كل المدرعات من هذا النوع مجهّزة بمكيّفات، ما يخلق ظروف الراحة الممتازة أثناء القتال وخاصة في الطقس الحار.

يذكر أن "بي إم إر – 3" هي إحدى أحدث مدرعات نزع الألغام الروسية. وقد بدأ تزويد الجيش الروسي بها منذ 5 أعوام.

وتستخدم المدرعة منصة دبابة " تي – 90"، قوة محركها 1000 حصان، ويمكن أن تسير المدرعة إلى مسافة 290 كلم دون أن تزود مجددا بالوقود. وتم تجهيز المدرعة بأجهزة تفجير الألغام عن بعد.

ويضم طاقم المدرعة فردين (السائق والقائد)، كما يمكن أن تحمل المدرعة 3 مهندسين عسكريين. وتم تزويد المدرعة برشاش 12.7 ملم للدفاع الذاتي.

المصدر: روسيسكايا غازيتا