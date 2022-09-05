"لغة توفان".. سر اتصالات الجيش الروسي في أوكرانيا

لا يمكن لضباط المخابرات في القوات المسلحة الأوكرانية فك رموز رسائل الاتصالات اللاسلكية، لأن العسكريين الروس يستخدمون "لغة توفان" لنقل المعلومات.

كشفت وزارة الدفاع الروسية على قناتها في تيليغرام، السبب الذي يقف وراء فشل الاستخبارات الأوكرانية في فك رموز الاتصالات اللاسلكية الروسية: "الاستخبارات الأوكرانية واجهت ظاهرة توفان" عند محاولاتها اعتراض الاتصالات اللاسلكية الروسية.

وأوضحت الوزارة "من تتبعوا الاتصالات من القوات المسلحة الأوكرانية لم يفهموا كلمة واحدة، لأن عاملي الاتصالات تحدثوا فقط بلغتهم الأم وهي اللغة التوفانية".

يشار إلى أن "لغة توفان" من اللغات المهددة بالانقراض، حاليا يتحدث بها عدد قليل من الناس في جمهورية توفا في جنوب ووسط سيبيريا، وتستمد جذورها من اللغة المنغولية والتبتية والروسية.

المصدر: ريا نوفوستي.