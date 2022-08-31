دعوة علماء المناخ إلى العصيان المدني!

جادل خبراء بأن علماء المناخ في جميع أنحاء العالم يجب أن يغادروا مختبراتهم ويخرجوا إلى الشوارع لينخرطوا في أعمال عصيان مدني لتركيز الانتباه على كارثة مناخية تلوح في الأفق.

وألقت المجموعة، التي تتكون من خمسة علماء مناخ وعالم سياسي متخصص في دراسات العصيان المدني، في مقال نشرته مجلة Nature Climate Change، باللوم على "تقاعس الحكومات والصناعة والمجتمع المدني" عن الكارثة المحتملة التي تلوح في الأفق، وحذرت من أن "الوقت قصير لتأمين مستقبل قابل للعيش ومستدام".

ويمكن لأولئك "ذوي الخبرة" الذين "يرغبون في نقل مخاوفهم بطريقة لا هوادة فيها" اللجوء إلى العصيان المدني، كما صرحت المجموعة، مشيدة بمثل هذه التكتيكات "لقدرتها على تجاوز التعقيدات والارتباك الذي لا يحصى الذي يحيط بأزمة المناخ" و"فعاليتها كفعل تواصلي". واستشهد المعدون المشاركون أيضا بالناشطة الشابة في مجال المناخ، غريتا ثونبرغ، التي دعت ذات مرة أتباعها إلى "التصرف كما لو كنت في أزمة".

واعترف العلماء الخمسة البريطانيون وعالم سويسري بأنهم جميعا "شاركوا وقدموا الدعم للجماعات التي تمارس العصيان المدني للضغط من أجل العمل المناخي".

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وتجاهل العلماء الستة أي انتقادات محتملة بأنهم أو زملاءهم سيتخلون عن الحياد من خلال المشاركة في مثل هذه الاحتجاجات. وجادلوا بأن "الأنماط التقليدية للبحث والتواصل" لا تلبي احتياجات العصر الحديث، مضيفين أن "الفكرة الشائعة القائلة بأن العرض الرصين للأدلة "من قبل العالم لمن هم في السلطة من شأنه أن يخدم المصالح الفضلى للبشرية" هو في حد ذاته ليس منظور محايدا "ولكن من المفترض أنه موقف ساذج" يعزز الوضع الراهن.

وجادل المعدون: "في غضون ذلك، وصلنا منذ فترة طويلة إلى النقطة التي أصبح فيها العصيان المدني من قبل العلماء مبررا". وشهدت الدول الغربية والمملكة المتحدة على وجه الخصوص بالفعل أعمال عصيان مدني باسم حماية المناخ لبعض الوقت، مع كون Extinction Rebellion (XR) واحدة من أكثر الجماعات التي تستخدم مثل هذه التكتيكات المرئية.

وبينما تدعي منظمة XR أنها منظمة غير عنيفة، فقد اتُهمت في كثير من الأحيان بالتخريب واشتبكت مع الشرطة في مناسبات عديدة. وتم القبض على أحد مؤسسيها، غيل برادبروك، في المملكة المتحدة العام الماضي للاشتباه في وجود احتيال بعد أن دعت حركتها إلى "عدم الامتثال للديون".

المصدر: RT