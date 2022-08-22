قوات دونيتسك تتسلم راجمات صواريخ فريدة محلية الصنع

تسلمت وحدة "كسكاد" العسكرية العملياتية التابعة لقوات جمهورية دونيتسك راجمتيْن فريدتيْن محلّيتي الصنع.

أعلن ذلك يوم 21 أغسطس رئيس الجمهورية، دينيس يوشيسلين، على قناته "تليغرام". وقال إن هاتين المنظومتين كشف عنهما لأول مرة في العرض العسكري الذي أقيم يوم 9 مايو في دونيتسك. وتم تصميمهما محليا بمبادرة من رئيس الجمهورية السابق، ألكسندر زاخارتشينكو.

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وقد أطلق على المنظومة اسم "تشيبوراشكا" نسبة إلى لعبة الأطفال الروسية المعروفة.

وتعد " تشيبوراشكا" من حيث مبدأ عملها قاذفا ثقيلا للهب يشبه منظومة "سولنتسيببيوك" (الشمس الحارقة) روسية الصنع، إذ أنها تطلق النيران بصواريخ ترموبارية (متعلقة بالحرارة والضغط) عيار 217 ملم. لكن المنظومة الروسية لها كتلة واحدة تتضمن 24 ماسورة، أما منظومة "تشيبوراشكا" فلها كتلتان دوّارتان، ولكل منهما 32 ماسورة.

وتخصص المنظومة القضاء على القوة البشرية المستورة في الخنادق المحصنة وداخل المخابئ والمنشآت الخرسانية.

ويبلغ مدى عمل "تشيبوراشكا" 10 كيلومترات. ويختلف عيارها عن عيار أي قاذف لهب في العالم.

وقد تم نصب المنظومة على منصة شاحنة "كراز" الثقيلة، ما يمكّنها من التنقل السريع واجتياز غالبية الموانع الطبيعية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا