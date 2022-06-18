"الشمس الحارقة" تزرع الذعر بين القوميين في أوكرانيا

تعد منظومة "سولنتسيبيوك" الروسية في الوقت الراهن من أكثر الأسلحة فعالية قي العملية العسكرية الخاصة وتستخدم بكثرة ضد القوة البشرية للقوميين الأوكرانيين.

وتعتبر قاذفة اللهب الثقيلة "سوانتسيبيوك" (الشمس الحارقة) نموذجا مطورا من منظومة "بوراتينو" سوفيتية الصنع ذات 30 ماسورة والتي تم نصبها على منصة دبابة "تي – 72".

وتتضمن الصواريخ الموجهة التي تطلقها "سولنتسيبيوك" وقودا على شكل رذاذ يكوّن سحابة تسبب عند احتراقها انفجارا حجميا شديدا، خلافا لمزيج النابالم (المادة المحرقة) الذي يلتصق بما يستهدفه.

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وتعتبر "سولنتيبيوك" بفضل ذلك سلاحا فتاكا فعالا لا يمكن الاختباء منه في دبابة أو خندق أو حتى في ملجأ محصن.

وتستخدم المنظومة لإصابة القوة البشرية المتخفية للعدو في أية ظروف ليلا ونهارا ودعم وحدات المشاة والدبابات الصديقة. ويبلغ مدى عملها الأقصى 6000 متر.

وقد اشترى منظومة "سولنتسيبيوك" من روسيا كل من كازاخستان وأرمينيا والعراق وأذربيجان. وهناك معلومات تفيد بأن السعودية اشترت بضع منصات منها.

المصدر: روسيسكايا غازيتا