البنتاغون بصدد إنتاج صهريج طائر يشحن الدرونات بالليزر

نشرت إدارة المشاريع المستقبلية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية شروطا رسمية موجهة إلى الصناعة الأمريكية بشأن إنتاج صهريج طائر بمقدوره شحن بطاريات المسيرات لاسلكيا.

أفادت بذلك صحيفة The Drive الإلكترونية التي قالت إن الشركات يمكن أن تقدم اقتراحاتها بهذا الشأن لغاية 11 يوليو المقبل.

إقرأ المزيد

وتقضي الشروط، حسب الصحيفة، بأن تُكلّف شركة مختارة ستوقع معها الاتفاقية بإنتاج جهاز ليزر بقوة 100 كيلوواط سيركب مع وحدة ضبط الحرارة تحت جناحي الصهريج الطائر.

يذكر أن البنتاغون ينوي أن يزود بمثل هذه الأجهزة الليزرية الخاصة بشحن بطاريات الدرونات طائراتيْه KC-135 Stratotanker و KC-46 Pegasus.

جدير بالذكر أن شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية كانت قد قدمت في سبتمبر الماضي مشروعا لصهريج طائر من طراز LMXT قد يزوّد بأجهزة الليزر لينافس طائرة التزويد بالوقود جوا Boeing KC-46 التي قد دخلت الخدمة في سلاح الجو الأمريكي.

المصدر: لينتا. رو