بطلة العالم الروسية ناوموفا: سعيدة بمشاركتي الرياضيين السوريين ببطولاتهم

قدمت بطلة العالم للقوة البدنية الروسية ماريانا ناوموفا مستوى متميزا خلال مشاركتها في بطولة سوريا للقوة البدنية للسيدات التي أقيمت اليوم بصالة الفيحاء في دمشق بمشاركة 30 لاعبة.

RT

وتألقت الروسية ناوموفا التي تبلغ من العمر19 عاما ووزنها 84 كغ خلال تنفيذها لرفعات الصدر فرفعت في المحاولة الأولى 95 كغ و100 كغ بنجاح وسط تشجيع جمهور اللعبة وعشاقها.

RT

وقالت ناوموفا في تصريح صحفي: "سعيدة لوجودي بين السوريين وأتطلع لزيارة هذا البلد في السنوات القادمة للمشاركة إلى جانب رياضييها ضمن نشاطاتهم وفعالياتهم المحلية دعما لدمشق وشعبها"، مبينة أنها على اطلاع بمستوى الرياضيين السوريين المتميز بشكل مستمر.

RT

ولفت رئيس اتحاد بناء الأجسام والقوة البدنية سمير اسماعيل إلى أهمية مشاركة اللاعبة الروسية في بطولة الجمهورية لتمنحها صفة العالمية نظرا للمهارة الكبيرة التي تتمتع بها ناوموفا، والتي حفزت لاعباتنا على بذل المزيد من التدريبات للوصول إلى مستواها وتحقيق الرقم الذي وصلت إليه موضحا أن أداء لاعباتنا جيد ومن المتوقع أن يصل إلى مستوى هذه اللاعبة خلال الفترة القادمة.

RT

وتحمل ناوموفا لقب بطلة العالم في رفع الأثقال أربع مرات، وهي حائزة لقب أقوى فتاة في العالم كما حملت شعلة دورة الألعاب الأولمبية في سوتشي عام 2014 ولها نشاطات اجتماعية عديدة في روسيا حيث أقامت ورشات عمل في مدارس ومؤسسات الأطفال إضافة إلى الوحدات العسكرية لنشر ثقافة الرياضة والتعريف بأهميتها للصحة والحياة.

المصدر: RT