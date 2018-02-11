كفيتوفا تقود التشيك إلى المربع الذهبي لكأس الاتحاد للتنس

تأهل المنتخب التشيكي إلى الدور قبل النهائي لمسابقة كأس الاتحاد لتنس السيدات، على حساب نظيره السويسري، بتفوقه عليه في ثلاث مواجهات مقابل واحدة.

ومنحت النجمة التشيكية بيترا كفيتوفا نقطة الحسم لبلادها، بفوزها على منافساتها بليندا بينتشيتش، بمجموعتين نظيفتين، بواقع: (6-2) و(6-4)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، واستغرقت ساعة واحدة و21 دقيقة.

كما قادت النجمة الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش منتخب بلادها إلى المربع الذهبي للبطولة على حساب بلجيكا، إثر فوزها في مباراتي الفردي على كل من إليسي ميرتنز، وكيرستن فليبكنز على الترتيب.

كما فازت كريستينا ملادينوفيتش في مباراة الزوجي أيضا مع مواطنتها أمندين هيسه على الثنائي البلجيكي، المؤلف من إليسي ميرتنز وكيرستن فليبكنز.

المصدر: "rsport.ria.ru"

نايف الكوردي