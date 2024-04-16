جماهير برشلونة تنتقم للاعبيها وترد الصفعة لباريس سان جيرمان

منع مشجعو برشلونة لاعبي باريس سان جيرمان من الحصول على الراحة الليلة الماضية في إسبانيا قبل مباراة الفريقين اليوم الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونشر الحساب الرسمي لبرنامج "الشيرنغيتو" الإسباني الشهير على موقع "X"، مقطع فيديو يظهر بعض الأشخاص وهم يقتربون من فندق إقامة بعثة فريق باريس سان جيرمان لإطلاق الألعاب النارية.

🚨 ¡Tiran PETARDOS en el HOTEL del PSG!



❌ Varias personas se han acercado para interrumpir el descanso de los jugadores.



📹 @10JoseAlvarezpic.twitter.com/3gA95u7XbA — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 16, 2024

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وأشارت صحيفة "سبورت" الكتالونية، إلى أن جماهير برشلونة افتعلت هذا الأمر ردا على نفس السلوك الذي قامت به جماهير باريس في مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي في "حديقة الأمراء".

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين وقتها بفوز برشلونة على سان جيرمان في عقر داره بنتيجة (3-2).

ويقيم فريق باريس سان جيرمان في أحد أفخم الفنادق بمدينة برشلونة، حيث توجه إليه جماهير البارسا وظلوا يهتفون لفريقهم، بينما أطلق عدد من مشجعي برشلونة إهانات صوب عثمان ديمبلي، لاعب الفريق الكتالوني السابق ونجم باريس الحالي، أثناء دخوله للفندق.

وجاء رد فعل مشجعي البارسا بسبب إصرار ديمبلي على ترك برشلونة الصيف الماضي والانتقال إلى الفريق الفرنسي بطريقة مثيرة للجدل.

وكان ديمبيلي سجل هدفا في مرمى برشلونة في مباراة الذهاب واحتفل بشكل جامح مع زملائه في سان جيرمان.

المصدر: "وسائل إعلام"