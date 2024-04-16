 
مباشر

جماهير برشلونة تنتقم للاعبيها وترد الصفعة لباريس سان جيرمان

الرياضة

جماهير برشلونة تنتقم للاعبيها وترد الصفعة لباريس سان جيرمان
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xd45

منع مشجعو برشلونة لاعبي باريس سان جيرمان من الحصول على الراحة الليلة الماضية في إسبانيا قبل مباراة الفريقين اليوم الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونشر الحساب الرسمي لبرنامج "الشيرنغيتو" الإسباني الشهير على موقع "X"، مقطع فيديو يظهر بعض الأشخاص وهم يقتربون من فندق إقامة بعثة فريق باريس سان جيرمان لإطلاق الألعاب النارية.

إقرأ المزيد
قبل مواجهة الليلة.. جماهير سان جيرمان تهاجم فندق برشلونة
قبل مواجهة الليلة.. جماهير سان جيرمان تهاجم فندق برشلونة

وأشارت صحيفة "سبورت" الكتالونية، إلى أن جماهير برشلونة افتعلت هذا الأمر ردا على نفس السلوك الذي قامت به جماهير باريس في مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي في "حديقة الأمراء".

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين وقتها بفوز برشلونة على سان جيرمان في عقر داره بنتيجة (3-2).

ويقيم فريق باريس سان جيرمان في أحد أفخم الفنادق بمدينة برشلونة، حيث توجه إليه جماهير البارسا وظلوا يهتفون لفريقهم، بينما أطلق عدد من مشجعي برشلونة إهانات صوب عثمان ديمبلي، لاعب الفريق الكتالوني السابق ونجم باريس الحالي، أثناء دخوله للفندق.

وجاء رد فعل مشجعي البارسا بسبب إصرار ديمبلي على ترك برشلونة الصيف الماضي والانتقال إلى الفريق الفرنسي بطريقة مثيرة للجدل.

وكان ديمبيلي سجل هدفا في مرمى برشلونة في مباراة الذهاب واحتفل بشكل جامح مع زملائه في سان جيرمان.

المصدر: "وسائل إعلام"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا