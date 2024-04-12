ناد إنجليزي يقدم لمشجعيه الصم تجربة صخب الملاعب

كشف نيوكاسل يونايتد الإنجليزي النقاب عن قمصان جديدة مصممة خصيصا لمشجعي الصم وتستخدم تقنية اللمس للسماح لهم بتجربة الأجواء في المباريات.

وقال النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الخميس، إن شركة "Sela" الراعية للنادي ستقدم قمصانا مزودة بتكنولوجيا ستسمح للمشجعين الصم بتجربة الأجواء الصاخبة بملعب "سانت جيمس بارك" مطلع الأسبوع المقبل.

ويستضيف نيوكاسل منافسه توتنهام السبت، وسيعيش الصم الأجواء الجماهيرية الصاخبة في ملعب فريقهم للمرة الأولى على الإطلاق من خلال تكنولوجيا تحول ضجيج الملعب إلى إحساس باللمس.

Newcastle unveil revolutionary new shirts designed for deaf football fanshttps://t.co/El7fWF5R4N — Football Reporting  (@FootballReportg) April 11, 2024

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وسيرتدي المشجعون الصم أو ممن فقدوا السمع هذه القمصان الرائدة، المعروفة باسم "القمصان الصوتية" في المدرجات.

وقامت شركة "Sela" أيضا بالتبرع برعاية قميصها والإعلانات على أرض الملعب إلى المعهد الوطني الملكي للصم الذي يدعم 12 مليون شخص أصم بالمملكة المتحدة، وهي أول جمعية خيرية لفقدان السمع تظهر على قميص بالدوري الإنجليزي الممتاز.

المصدر: "وكالات"