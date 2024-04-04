بطولة "ONE" تستعد لتنظيم نزالين ضخمين بمشاركة أربعة أبطال عالميين!

أعلنت منظمة "ONE Championship" عن استعدادها لتنظيم نزالين على اللقب في رياضتين قتاليتين ضمن حدث "وان 168" في مدينة دينفر الأمريكية في السابع من سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن يجرى النزال الرئيسي للحدث بقواعد "MMA"، ويجمع بطلة وزن القشة، الصينية زيونغ جينغ نان، بمتحديتها بطلة وزن الذرة في نفس الرياضة، التايلندية ستامب فيارتكس.

زيونغ، البالغة 37 عاما، تتطلع للدفاع عن لقبها للمرة الثامنة على التوالي والحفاظ على مكانتها بين أقوى مقاتلات هذه الفئة في العالم.

في حين تسعى ستامب لإضافة لقب جديد إلى خزائنها، علما بأنها سبق وأحرزت كذلك حزام "ONE" في رياضتي المواي تاي والكيك بوكسينغ.

أما النزال الرئيسي-الشريك، فسيجرى بقواعد مواي تاي بين بطل وزن الديك، البريطاني جوناثان هاغرتي، وبطل المنظمة في الكيك بوكسينغ في وزن الذبابة، التايلندي سوبرليك كياتمو.

هاغرتي انتزع اللقب العام الماضي ودافع عنه في فبرابر الأخير، علما بأنه يحمل أيضا حزام الفئة نفسها في الكيك بوكسينغ.

أما سوبرليك، فيشغل المرتبة الأولى بين مصنفي وزن الذبابة في المواي تاي في "ONE"، بعد أن حقق 11 انتصارا متتاليا في المنظمة على حساب أبرز مقاتلي المواي تاي والكيك بوكسينغ على حد سواء، منهم مواطنه رودتانغ جيتموانيون والياباني تاكيرو سيغاوا.

المصدر: RT