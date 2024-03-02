أمام أنظار ولي عهد أبو ظبي.. فيرستابن يفوز بجائزة البحرين الكبرى

استهل الهولندي ماكس فيرستابن، سائق "ريد بول" حملة الدفاع عن لقب بطل العالم في السنوات الثلاث الأخيرة للفورمولا-1، بالفوز بجائزة البحرين الكبرى، مساء اليوم السبت، على حلبة الصخير.

وتقدم فيرستابن على زميله المكسيكي سيرخيو بيريس، في حين أكمل الإسباني كارولس ساينس سائق "فيراري" منصة التتويج.

The first DHL Fastest Lap of the season... brought to you by Max Verstappen! 🚀#F1@dhl_motorsports#MomentsThatDeliver — Formula 1 (@F1) March 2, 2024

ويسعى النجم ماكس فيرستابن لإحراز اللقب الرابع على التوالي مع "ريد بول" الذي أحكم سيطرته على منافسات الموسم الماضي، بفوزه في 21 سباقا من أصل 22، بينها 19 للنجم الهولندي وحده، ويتضمن الموسم الجديد 24 سباقا وهو رقم قياسي.

وحضر خالد بن محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 لعام 2024، وأشاد بما حققته المملكة من إنجازات متميزة في مجال تنظيم كبرى الفعاليات الرياضية الدولية التي تسهم في ترسيخ مكانة البحرين على خريطة السياحة الرياضية العالمية.

#فيديو | #خالد_بن_محمد_بن_زايد، ولي عهد أبوظبي، يشهد السباق النهائي لجائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 لعام 2024؛ وسموّه يشيد بما حققته المملكة من إنجازات متميزة في مجال تنظيم كبرى الفعاليات الرياضية الدولية التي تسهم في ترسيخ مكانة البحرين على خريطة السياحة الرياضية… pic.twitter.com/AjEB04FJ76 — صحيفة الخليج (@alkhaleej) March 2, 2024

يذكر أن حلبة البحرين الدولية تضم خمسة مضامير مختلفة، ويصل مضمارها الرئيسي والأكبر في سباقات الفورمولا-1 إلى طول يبلغ 5.412 كيلومتر. ويمكن للحلبة استقطاب أكثر من 100 ألف زائر خلال أيام السباق، وتستوعب المنصة الرئيسية للحلبة أكثر من 10 آلاف متفرج. كما تستضيف الحلبة، التي احتضنت النسخة الأولى في الشرق الأوسط لسباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 عام 2004، أكثر من 400 فعالية كل عام، حيث تُشكل منصة لتشجيع رياضة السيارات في البحرين والمنطقة.

المصدر: RT