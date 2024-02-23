موقف صلاح من المشاركة مع ليفربول في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية ضد تشيلسي

أعلن بيب ليندرز، مساعد مدرب نادي ليفربول، أن مشاركة النجم المصري محمد صلاح في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة أمام تشيلسي بعد غد الأحد، سيعتمد على مدى جاهزيته.

وقال ليندرز خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة، إن ليفربول سيواصل مراقبة لياقة محمد صلاح، وداروين نونيز، ودومينيك سوبوسلاي قبل مواجهة تشيلسي.

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وأضاف "لقد جئنا في جدول مجنون مرة أخرى، لذلك نلعب كل ثلاثة أيام. علينا حقا أن نرى ما سيحدث مع دومينيك سوبوسلاي وداروين نونيز ومحمد صلاح".

وأكمل: "تتبقى حصتان تدريبيتان، ثم سنتحقق من إمكانية مشاركتهم (صلاح، نونيز، وسوبوسلاي) وبعد ذلك يمكننا اتخاذ قرار في اللحظة الأخيرة".

وعانى صلاح من إرهاق عضلي ولم يلعب خلال فوز ليفربول على لوتون تاون الأربعاء الماضي كما غاب عن ذات المباراة سوبوسلاي، ونويز، وترينت ألكسندر أرنولد، وأليسون بيكر، وكيرتس جونز، وديوغو جوتا بسبب إصابات مختلفة.

وتم استبعاد أرنولد، وأليسون، وكيرتس جونز وديوغو جوتا رسميا عن مواجهة تشيلسي.

ويتطلع ليفربول في مواجهة تشيلسي لتحقيق لقبه الأول هذا الموسم وإهدائه لمدربه الألماني يورغن كلوب الذي سيرحل عن الفريق مع نهاية الموسم الحالي.

المصدر:liverpoolfcnews