محمد صلاح يصدم كلوب بضربة جديدة قبل مواجهة لوتون تاون

ضربة قوية ينتظرها ليفربول بعد توالي الإصابات التي يتعرض لها الفريق في الفترة الماضية، في ظل الشكوك التي تحوم حول مشاركة محمد صلاح نجم الفريق في المباراة القادمة أمام لوتون تاون.

وعاد صلاح للمشاركة مع فريقه بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به أثناء تواجده مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، ليقود فريقه للفوز على برينتفورد ضمن الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح هدفا وصنع آخر بعد حلوله كبديل للمصاب ديوغو غوتا،قبل أن يؤكد الإعلامي أحمد شوبير، أن الآلام الإصابة تجددت لدى النجم المصري، في نهاية مباراة فريقه ليفربول أمام برينتفورد.

وأوضح شوبير في برنامجه عبر قناة "أون تايم سبورتس" المصرية، أن صلاح تعرض للإصابة مع نهاية مباراة برينتفورد، وأنه سيغيب لفترة من الوقت بسبب تلك الإصابة.

وتابع شوبير أنه بنسبة كبيرة فإن "مو" لن يشارك في مباراة الفريق المقبلة أمام لوتون تاون في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

😬 Liverpool have been warned by one club legend that Mohamed Salah will "100% leave" the Reds this summer...https://t.co/MlcVQeddnTpic.twitter.com/BYUvGdnAl5 — Mirror Football (@MirrorFootball) February 16, 2024

إقرأ المزيد

من جهة أخرى ذكرت "ميرور" الصحيفة البريطانية، أنباءا تؤكد رحيل قائد المنتخب الوطني المصري محمد صلاح عن نادي الريدز.

وأضافت الصحيفة أن صلاح أبلغ إدارة النادي عن نيته الأكيدة في الرحيل عن الفريق بعد نهاية الموسم الحالي، ولن يقوم بتجديد العقد مرة أخرى، حيث أشار "الفرعون" إلى أنه بصدد التعاقد مع نادي جديد دون ذكر أي معلومات عن النادي أو أسمه.

وبعد فوزه الكبير على ملعب برينتفورد أمس الأحد بنتيجة 4-1 يحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 57 نقطة.

المصدر: "وسائل إعلام"