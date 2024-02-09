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بعد تعيين حسام حسن.. فيتوريا يبلغ اتحاد الكرة المصري بأنه ما يزال مدربا لـ"الفراعنة"! (فيديو)

الرياضة

بعد تعيين حسام حسن.. فيتوريا يبلغ اتحاد الكرة المصري بأنه ما يزال مدربا لـ
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كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجأة بشأن إنهاء اتحاد الكرة المصري التعاقد مع المدير الفني لمنتخب "الفراعنة" البرتغالي روي فيتوريا.

وأعلن اتحاد الكرة المصري الثلاثاء الماضي عن تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب "الفراعنة" خلفا لفيتوريا بعد إقصاء مصر من الدور الثمن النهائي لكأس إفريقيا المقامة حاليا في كوت ديفوار.

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وبعد ثلاثة أيام من هذا الإعلان، أكد شوبير في تصريحات تلفزيونية، أن العلاقة التعاقدية بين الاتحاد المصري لكرة القدم وفيتوريا، لم تنقطع بشكل رسمي وكامل.

وتابع: "فيتوريا ذهب لاتحاد الكرة بصفته المدير الفني لمنتخب مصر، مؤكدا عدم إبلاغه من قبل أي فرد بالرحيل الرسمي".

وأردف: "روي فيتوريا أبلغ مسؤولي اتحاد الكرة بأنه ما يزال مدربا لمنتخب مصر، ومسؤولو اتحاد الكرة تذكروا أخيرا أنهم يجب أن يعقدوا جلسة معه".

وأضاف: "فيتوريا لم يحصل حتى الآن على الشرط الجزائي وكانت هناك جلسة مؤخرا مع وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة في أحد الفنادق لمحاولة الوصول لاتفاق".

وأتم شوبير تصريحاته الصادمة: "فيتوريا يرفض بشكل قاطع حتى الآن التنازل عن أي مستحقات مالية له".

وتشير تقارير صحفية مصرية إلى أن الشرط الجزائي في عقد فيتوريا يساوي راتب 3 أشهر، أي أنه سيحصل على 600 ألف يورو، كونه كان يتقاضى شهريا 200 ألف يورو.

المصدر: وكالات

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