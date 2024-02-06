رسميا.. الاتحاد المصري يعلن عن اسم المدرب الجديد لمنتخب "الفراعنة"

عين حسام حسن مدرب الزمالك السابق على رأس الجهاز الفني لمنتخب مصر خلفا للبرتغالي روي فيتوريا المقال من منصبه بعد خروج "الفراعنة" في "كأس أمم إفريقيا 2023" من الدور ثمن النهائي.

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الثلاثاء في بيان عبر صفحته على منصة "إكس": "قرر اتحاد الكرة تعيين حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب وتوأمه إبراهيم مديرا إداريا".

🔴 | حسام حسن مديرا فنيا .. وإبراهيم حسن مديرا للمنتخب الأول 🇪🇬



قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه الذي انعقد اليوم الثلاثاء، تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري الأول، خلفًا للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا.

كما قرر المجلس تعيين إبراهيم حسن مديرآ… pic.twitter.com/nBuuzSJsJH — EFA.eg (@EFA) February 6, 2024

وتولى حسام حسن تدريب عدد من الأندية المحلية أبرزها المصري، الإسماعيلي، الزمالك، بيراميدز، ومودرن فيوتشر، كما درب منتخب الأردن (2013-2014).

ولم يحقق حسام حسن أي لقب خلال مسيرته التدريبة حتى الآن، وإنجازه الأكبر كان الوصول بمنتخب الأردن إلى مباراة فاصلة على بطاقة التأهل إلى مونديال البرازيل 2014 للمرة الأولى في تاريخ "النشامى"، حيث خسر أمام الأوروغواي 0-5 ذهابا وتعادل معه سلبا إيابا في مونتيفيديو.

وكان حسام حسن بدأ مسيرته كلاعب مع الأهلي (1984-1990) ولعب لباوك اليوناني (1990-1991) ثم نوشاتيل إكزاماكس السويسري، قبل أن يعود إلى الأهلي مجددا ومنه غلى العين الإماراتي فالزمالك والمصري والترسانة والاتحاد السكندري حيث اعتزل (2008).

المصدر: وكالات