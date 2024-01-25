"كنت بين الحياة والموت".. أول تعليق لنجم منتخب مصر إمام عاشور بعد تعرضه لإصابة قوية

أدلى نجم خط وسط منتخب مصر لكرة القدم، إمام عاشور، بأول تعليق له بعد تعرضه لإصابة قوية خلال مران "الفراعنة" في كوت ديفوار أمس الأربعاء.

وتعرض عاشور لإصابة بارتجاج في المخ ليتم نقله لأحد المستشفيات في كوت ديفوار.

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ونشر عاشور عبر صفحته الرسمية بموقع "إنستغرام" يوم الخميس، صورة له من المستشفى حيث يتلقى العلاج وكتب: "الحمد لله على كل شيء.. أنا كنت بين الحياة والموت ورأيت أمورا ربنا لا يكتبها على أحد بعد سقوطي أمس".

وأضاف: "أشكر كل من وقف بجواري وأطباء المنتخب المصري واللاعبين والجهاز الإداري".

وتابع: "لا يوجد في الدنيا ما يستحق، وفي لحظة تنتهي تماما الحياة.. الحمد لله على كل شيء وبإذن الله سأكون جاهزا للمشاركة مع زملائي في مباريات كأس الأمم الإفريقية".

وفرض عاشور نفسه كواحد من أبرز لاعبي منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في كوت ديفوار.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 بعد حلوله في المركز الثاني في المجموعة الثانية خلف الرأس الأخضر .

ويواجه "الفراعنة" في دور الـ16 منتخب الكونغو الديمقراطية الأحد المقبل.

المصدر: وكالات