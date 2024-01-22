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مصر تحجز بطاقة التأهل لثمن نهائي كأس إفريقيا بسيناريو درامي (فيديو)

الرياضة

مصر تحجز بطاقة التأهل لثمن نهائي كأس إفريقيا بسيناريو درامي (فيديو)
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حجز المنتخب المصري بطاقة التأهل المباشرة لثمن نهائي كأس أمم إفريقيا بعد تعادله المثير مع الرأس الأخضر بهدفين لمثلهما في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات.

وتقدم منتخب الرأس الأخضر في الدقيقة 45 عن طريق جيلسون ولكن البديل محمود حسن "تريزيغيه" قلب الموازين بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 50 ثم صنع هدفا لمصطفى محمد في الدقيقة 90+3 قبل أن يتعادل براين تيكسييرا في الدقيقة 90+6.

وتأهل منتخب مصر إلى دور ثمن النهائي في وصافة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط خلف الرأس الأخضر صاحب الصدارة بـ 7 نقاط.

واستفاد الفراعنة من تعادل غانا مع موزمبيق بنتيجة 2-2 ضمن المجموعة ذاتها حيث نجح منتخب موزمبيق في تسجيل هدفين في الوقت الضائع.

ويواجه منتخب مصر في الدور ثمن النهائي وصيف المجموعة السادسة التي تضم المغرب والكونغو الديمقراطية وتنزانيا وزامبيا.

المصدر: RT

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