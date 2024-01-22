مربع ذهبي عربي ينتظر أمم إفريقيا لليد

انتهت مرحلة المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد، التي تستضيفها القاهرة.

وتأهلت 8 منتخبات إلى دور ربع النهائي بشكل رسمي، لتتنافس على حسم التأهل للمقاعد الخمس التي تقود لنهائيات كأس العالم لكرة اليد، التي تستضيفها كرواتيا والدنمارك والنرويج عام 2025.

ويصعد الفائز باللقب إلى منافسات كرة اليد بدورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس في الصيف المقبل.

وصعد منتخب الرأس الأخضر في صدارة الترتيب للمجموعة الأولى وخلفه الكونغو الديمقراطية، بينما يحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الثانية وخلفه غينيا.

وتصدر منتخب الجزائر ترتيب المجموعة الثالثة وخلفه المغرب، ثم تصدر منتخب تونس المجموعة الرابعة وخلفه منتخب أنغولا.

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وتقام منافسات ربع النهائي غدا الثلاثاء على النحو التالي:

الرأس الأخضر – المغرب

الجزائر – الكونغو الديمقراطية

مصر – أنغولا

تونس – غينيا

وتقام منافسات نصف النهائي الخميس المقبل بمواجهتين، الأولى بين الفائز من لقاء الرأس الأخضر والمغرب، ومواجهة الجزائر والكونغو، والثانية بين مصر وأنغولا ضد الفائز من لقاء تونس وغينيا.

ويلوح في الأفق، إمكانية اكتمال المربع الذهبي بالمنتخبات العربية، حال فوز المغرب والجزائر ومصر وتونس.

وفاز منتخب مصر باللقب في آخر نسختين، بينما يبقى المنتخب التونسي الأكثر تتويجا باللقب برصيد 10 مرات.

المصدر: "وكالات"