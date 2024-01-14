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الاتحاد الآسيوي يعلن عن الطاقم التحكيمي لمواجهة السعودية وعمان

الرياضة

الاتحاد الآسيوي يعلن عن الطاقم التحكيمي لمواجهة السعودية وعمان
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كلفت لجنة الحكام في بطولة كأس آسيا المقامة بقطر، طاقم تحكيم أسترالي لإدارة مواجهة منتخب السعودية مع نظيره العماني المقررة بعد غد الثلاثاء ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويتولى حكم الساحة شون إيفانز إدارة المباراة بمساعدة مواطنيه أنتون سشيتين الحكم المساعد الأول، وأشلي وارويك الحكم المساعد الثاني، وكاثرين مارغريت حكم الفيديو إضافة إلى الإماراتيين عبد الله الجمالي الحكم الرابع وأحمد عباس الحكم الاحتياطي المساعد.

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ويقص المنتخب السعودي شريط مواجهاته في بطولة كأس آسيا أمام عمان على ملعب خليفة الدولي، قبل أن يلتقي في الجولة الثانية قرغيزستان خلال مواجهة يحتضنها ملعب أحمد بن علي المونديالي، الأحد 21 يناير الجاري ويختتم دور المجموعات بلقاء تايلاند، يوم الخميس 25 يناير على ملعب المدينة التعليمية.

المصدر: وكالات

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