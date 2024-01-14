سبب استبعاد العقيدي من قائمة السعودية في كأس آسيا

كشفت صحيفة "الرياضية السعودية" سبب استبعاد الحارس الدولي نواف العقيدي، في آخر لحظة من قائمة منتخب "الأخضر" النهائية للمشاركة في بطولة كأس آسيا بقطر.

واستبعد المدير الفني لمنتخب السعودية، الإيطالي روبرتو مانشيني، أمس السبت، بشكل مفاجئ نواف العقيدي من القائمة النهائية التي سيخوض بها بطولة كأس آسيا المقامة حاليا في قطر.

إقرأ المزيد

وشكل استبعاد العقيدي مفاجأة مدوية للجماهير السعودية، وفتح الباب واسعا أمام التكهنات المختلفة، و"الروايات المتناثرة"، خاصة بعد مشاركة الحارس في التمرين الصباحي (أمس السبت)، ما جعله المرشح الأوفر حظا للعب أساسيا أمام عمان بعد غد الثلاثاء، في الاختبار الأول للمنتخب السعودي في البطولة القارية.

وكشفت صحيفة "الرياضية" عن تفاصيل الواقعة التي تسببت في استبعاد العقيدي، حيث أكدت على أن المدرب مانشيني اجتمع بالحراس الثلاثة العقيدي وأحمد الكسار وراغد النجار، وهذا الاجتماع وراء القرار الذي أثار الجدل.

وذكرت الصحيفة أنه خلال الاجتماع، قال العقيدي لروبرتو مانشيني: "إذا ما ألعب أساسي، رجعوني إلى فريقي"، الأمر الذي أشعل الأزمة، وجعل الحوار متوترا بينه وبين مدربه، ليقرر المدرب الإيطالي استبعاده من القائمة النهائية.

وفي رواية أخرى نشرتها الصحيفة، فإن مانشيني

تواصل مع الجهاز الفني لنادي النصر، وطلب منهم الاعتماد على راغد النجار في المباريات عوضا عن العقيدي، الأمر الذي يشير إلى عدم القناعة الفنية الكاملة لمانشيني بإمكانات العقيدي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مانشيني سيخرج في مؤتمر صحفي يضع خلاله النقاط على الحروف، ويكتب الرواية الأخيرة بشأن استبعاد العقيدي.

يذكر أن قرعة كأس أمم آسيا التي افتتحت الجمعة الماضي في قطر، أوقعت السعودية في المجموعة السادسة مع تايلاند وقرغيزستان وعمان.

ويستهل المنتخب السعودي مشواره في البطولة بمواجهة عمان بعد غد الثلاثاء.

المصدر: "الرياضية السعودية"