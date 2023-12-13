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ليس بنزيما.. الإعلان عن "بطل" افتتاحية مونديال الأندية في السعودية

الرياضة

ليس بنزيما.. الإعلان عن
AFP
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أفضل لاعب في مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي النيوزيلندي التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء في افتتاح كأس العالم للأندية 2023.

وتغلب الاتحاد على أوكلاند بثلاثية نظيفة في مباراة جرت على ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية"، ليتأهل إلى الدور الثاني، حيث يلاقي الأهلي المصري يوم الجمعة المقبل.

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وسجل كانتي الهدف الثاني للعميد في المباراة، بينما افتتح رومارينيو الثلاثية، واختتمها كريم بنزيما.

وجاء اختيار كانتي رغم أنه لعب 78 دقيقة فقط، حيث استبدل ليدخل مكانه صالح العمري.

يشار إلى أن كانتي توج من قبل بمونديال الأندية بقميص تشيلسي عام 2021.

المصدر: "وسائل إعلام"

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