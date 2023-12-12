مونديال الأندية.. اتحاد جدة يتخطى أوكلاند سيتي وبنزيما يدخل التاريخ

حجز اتحاد جدة السعودي مقعده في ربع نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم، وذلك بفوزه على أوكلاند سيتي النيوزيلندي 3-0 يوم الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

ولم يجد الاتحاد، القادم من خسارة في الدوري السعودي على يد ضمك (1-3) كانت الرابعة له منذ بداية الموسم ما جعله متخلفا عن الهلال المتصدر بفارق 16 نقطة بعد 16 مرحلة، صعوبة في إنهاء مشوار أوكلاند سيتي، بطل أوقيانوسيا وصاحب الرقم القياسي لعدد المشاركات في مونديال الأندية (11).

- 🎥 كاس العالم للاندية |

الاتحاد 3 × 0 اوكلاند سيتي | اهداف اللقاء HD pic.twitter.com/OQdMmaaNTw — سعد الغامدي 💛🖤💛 (@Saad82398647) December 12, 2023

وأنهى فريق المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو اللقاء في الشوط الأول فعليا بعدما دخل استراحة الشوطين متقدما بثلاثية البرازيلي رومارينيو (29) والفرنسيين نغولو كانتي (34) والقائد كريم بنزيما (40).

وبتحقيقه فوزه الثاني في مشاركته الثانية في البطولة التي تجمع سنويا أبطال القارات إضافة إلى بطل دوري البلد المضيف، حجز الاتحاد بطاقته إلى ربع النهائي حيث يلتقي الجمعة المقبل مع الأهلي المصري بطل إفريقيا، الفريق الوحيد الذي فاز عليه النادي السعودي خلال مشاركته السابقة عام 2005 حين تخطاه في ربع النهائي 1-0 قبل الخسارة في دور الأربعة أمام ساو باولو البرازيلي 2-3.

- بنزيما يدخل تاريخ مونديال الأندية

بهدفه الخامس في البطولة، بات بنزيما في المركز الثالث على لائحة أفضل هدافيها مشاركة مع الأرجنتينيين ليونيل ميسي وسيسار ديلغادو، والأوروغوياني لويس سواريس وخلف زميليه السابقين في ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو (7 أهداف)، والويلزي غاريث بيل (6).

والأهم أن بنزيما بات أول لاعب في تاريخ البطولة يسجل في أربع نسخ مختلفة.

المصدر: وكالات