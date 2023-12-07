مايغا: لا أفهم من يتحدثون بالسوء عن روسيا

قال المالي مامادو مايغا لاعب خط وسط نادي نيجني نوفغورود الروسي إنه يعتبر نفسه روسيّا لأنه يحمل الجنسية الروسية، وأنه لن يترك روسيا أبدا.

وجاء ذلك خلال تصريحات اللاعب حول الحياة في روسيا، نقلها موقع "سبورت إكسبريس".

وقال: "ما الذي أشعر به أكثر: مالي أم روسي؟ كلاهما! لدي جواز سفر روسي، لذلك أعتبر نفسي روسيا. إذا سألوني من أنا، سأجيب: "أنا من مالي، لكن لدي جواز سفر روسي".

اتصل بي بعض الأصدقاء ذات مرة وسألوني: لماذا أنت في روسيا؟ الأمر خطير هناك! عد إلى مالي! لقد صدمت: ماذا تفعل؟ (وضحك)! الوضع هادئ جدا في روسيا، ولن أغادرها. عائلتي هنا".

وتابع:"لدي جواز سفر روسي، يجب أن أكون للبلد الذي أمثل علمه، والذي أحمل جواز سفره بين يدي. كثيرا ما أرى أشخاصا يكتبون أشياء سيئة عن روسيا على الإنترنت، قائلين إن الوضع خطير هنا. لكنني أعيش هنا وأعلم أن الناس في روسيا طيبون للغاية".

مضيفا: "أقف مع روسيا، عائلتي هنا، وأنا أعيش هنا، أنا وطني".

«Не понимаю тех, кто ругает Россию!» 🇷🇺🇲🇱



Малиец с российским паспортом Мамаду Майга, защищающий цвета «Пари НН», признался, что считает себя русским!



И подчеркнул, что в России очень добрые люди и спокойная обстановка: https://t.co/sdrM2O8cNrpic.twitter.com/mgpkXcwFiN — Чемпионат (@championat) December 7, 2023

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يذكر أن مايغا انتقل إلى روسيا في صيف عام 2020، ولهذا الموسم الحالي من الدوري الروسي الممتاز، لعب مايغا 15 مباراة دون تسجيل أي هدف.

وفي وقت سابق، تحدث الأرجنتيني لوكاس فيرا لاعب نادي أورينبورغ الروسي، عن الحياة في روسيا:"أعيش هنا بشكل مريح وهادئ. والفرق الرئيسي هو الأمن، كل شيء يتعلق بهذا.. في الأرجنتين، لا يمكنك الخروج بعد الساعة الثامنة مساء".

المصدر: sport-express.ru