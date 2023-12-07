مسؤولة روسية تتحدث عن موعد عودة روسيا للألعاب الأولمبية

قالت عضوة مجلس "الدوما" الروسي سفيتلانا جوروفا إن اللجنة الأولمبية الدولية قد تسمح بعودة الروس إلى الألعاب الأولمبية بسرعة كبيرة في حال التوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا.

وفي حديث لصحيفة "لينتا.رو" الروسية، قالت: "بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية وعلى الرغم من العقوبات، عادت ألمانيا إلى الألعاب الأولمبية. والضرر الذي سببته لا يمكن مقارنته بما تفعله روسيا".

وأضافت السياسية والبطلة الأولمبية السابقة في سباقات السرعة بالتزلج على الجليد: "نحن لا نتسبب في الأذى، بل نحمي أراضينا، وفي حالتنا لا يمكن أن تتم العودة إلا إذا تم توقيع السلام مع أوكرانيا، ولن تسمح اللجنة الأولمبية الدولية بمشاركة الرياضيين تحت العلم الروسي حتى يتم التوصل إلى اتفاق".

كما لفتت إلى حقيقة أن اللجنة الأولمبية الدولية تؤخر باستمرار قرار مشاركة الرياضيين الروس في الألعاب الأولمبية، بسبب آمال اللجنة في التوصل إلى نهاية سريعة للنزاع في أوكرانيا.

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وأضافت: "اللجنة الأولمبية الدولية لم تتخذ قرارها بعد، وقالت إنها ستعلن في مارس موقفها حول المشاركة الروسية في أولمبياد باريس 2024. وما زالوا يعترفون أنه خلال هذا الوقت قد يتغير الوضع وأن مفاوضات السلام ستبدأ".

يذكر أن الاتحادات الرياضية الدولية طالبت اللجنة الأولمبية الدولية بقبول مشاركة رياضيي روسيا وبيلاروس تحت علم محايد "بأسرع وقت" في الألعاب الأولمبية التي ستحتضنها باريس صيف 2024.

المصدر: "لينتا.رو"