جواو فليكس يمنح برشلونة فوزا ثمينا على أتلتيكو مدريد

حقق نادي برشلونة فوزا صعبا وثمينا على حساب ضيفه أتلتيكو مدريد بهدف دون رد، يوم الأحد، في قمة المرحلة الـ15 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين برشلونة بالفضل في هذا الفوز لجناحه البرتغالي جواو فليكس الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 24 بطريقة مميزة بعدما خطف الكرة من دفاع الأتلتيكو ورفعها ببراعة فوق الحارس لتتهادى إلى الشباك.

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والمفارقة أن فليكس انضم إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة على سبيل الإعارة قادما من أتلتيكو مدريد بالذات، ولم يتحدد بعد ما إن كان "البارسا" سيضم اللاعب البرتغالي بشكل نهائي أم أنه سيعود إلى "الروخي بلانكوس" مع نهاية فترة إعارته في الصيف المقبل.

وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 31 نقطة في المركز الرابع علما بأن الأخير يملك في جعبته مباراة مؤجلة.

المصدر: RT