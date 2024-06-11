مستقبل اللاعب في خطر.. تطور جديد في أزمة رمضان صبحي مع المنشطات

كشف حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق والإعلامي الحالي أحمد شوبير، آخر مستجدات أزمة جناح نادي بيراميدز رمضان صبحي بعد إيقافه من قبل المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.

وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية يوم الثلاثاء: "رمضان صبحي خضع لجلسة الاستماع الأولى وما علمته من مصادر خاصة أن هناك جلسة استماع ثانية ستتم مع اللاعب في الأيام القليلة المقبلة".

وأوضح شوبير: "في الجلسة الأولى تم الاستماع لدفوع رمضان صبحي أمام لجنة الاستماع التابعة لوكالة مكافحة المنشطات المصرية، ولم يكن ضمن لجنة الاستماع الدكتور حازم خميس، رئيس الوكالة المصرية، ولكن اللجنة ترفع تقريرها بخصوص الجلسة مع اللاعب له (لحازم خميس)".

وأضاف: "لحين عقد الجلسة الثانية يتم مد إيقاف رمضان صبحي ويظل موقفه معلقا لا يلعب إلى أن تنتهي اللجنة من قرارها ويتم اتخاذ قرار نهائي من قبل المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) وبناء على قرارها يتحدد الموقف النهائي لرمضان صبحي".

وكشفت تقارير مصرية أن نادي بيراميدز قرر تجميد المفاوضات مع رمضان صبحي الخاصة بتجديد عقده بعد تلك الأزمة، لافتة إلى أن النادي لن يتعجل في التجديد للاعب حتى يصدر قرار رسمي يحسم مستقبله، بعدما أكد حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، أن مدة إيقاف صبحي في حال ثبوت خرقه لقواعد مكافحة المنشطات قد تصل لأربع سنوات.

المصدر: وكالات