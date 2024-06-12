بوتين مهنئا مواطنيه: "يوم روسيا" هو رمز لاستمرارية تاريخ الف عام

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الاحتفال بـ"يوم روسيا" يجري احتراما لوصايا أسلافنا ولانتصاراتهم، مشيرا لضرورة إحياء الذكرى كرمز لارتباط مسار الوطن الذي يمتد لألف عام.

وهنأ بوتين المواطنين الروس بمناسبة العيد الوطني "يوم روسيا"، مشيرا إلى أن المواطنين يحتفلون بهذا العيد باحترام وتبجيل لبلادهم لافتا إلى أن الروس اليوم متحدون تحت سقف الوطنية والمسؤولية عن مصير الوطن.

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وقال خلال حفل تكرم الفائزين بجوائز الدولة للعام الماضي 2023، في القصر الكبير بالكرملين تزامنا مع مناسبة العيد الوطني للبلاد "يوم روسيا": "كل روسيا تدعم أبطالها".

وأضاف بوتين: "في المرحلة الحالية، العلم هو الأساس لحل المشاكل واسعة النطاق التي تواجه روسيا".

وأكد الرئيس أن الشعب الروسي تغلب على الدوام على "جميع الصعوبات والعقبات والمحن، وخلق وزاد في عظمة الوطن".

ووصف "يوم روسيا" قائلا: "إنها مناسبة تكريم لوطننا الأم.. نحتفل بها احتراما لبلادنا، وتبجيلا لتاريخها الممتد لقرون، ووصايا أجدادنا، وإنجازاتهم وانتصاراتهم".

ونوه بوتين أن "مجد روسيا القديمة وقوتها السيادية تطورت وتعززت خلال أعظم عصور إمبراطورية موسكو والإمبراطورية الروسية والاتحاد السوفيتي".

وقال: "جميع هذه المراحل هي جزء لا يتجزأ من روسيا الحديثة.. لذلك، أعتبر أنه من الضروري والصحيح تاريخيا الاحتفال بيوم روسيا كرمز لا يمكن فصله عن مسار ألف عام لوطننا".

المصدر: وكالات