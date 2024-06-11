تنظيم إرهابي يجتاز امتحان وزارة الخارجية الأمريكية ويحصل على السلاح

كتبت صحيفة "واشنطن بوست" أن الإدارة الأمريكية رفعت الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى كتيبة "آزوف" الإرهابية الأوكرانية.

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وأضافت الصحيفة، نقلا عن وزارة الخارجية الأمريكية أن الكتيبة اجتازت فحص الوزارة للتأكد من امتثالها لقانون "ليهي".

ويحظر القانون الأمريكي تقديم المساعدة العسكرية الأمريكية إلى الوحدات الأجنبية المسؤولة عن ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان

وقالت الخارجية الأمريكية إنها لم تجد "أي دليل" على مثل هذه الانتهاكات. ورفض المتحدث باسم الوزارة تحديد متى تم رفع الحظر أو ما إذا كان مقاتلو "آزوف" قد تلقوا أسلحة أمريكية.

وكان يسري في الولايات المتحدة حظر على تقديم المساعدة إلى كتيبة "آزوف" بسبب الطبيعة النازية لأيديولوجيتها وأنشطتها، لكن صحيفة "واشنطن بوست" نقلت العام الماضي عن مصدر في الخارجية الأمريكية بأن هذه القاعدة ليس لها أي تأثير عملي. من جانبه قال عضو الكونغرس بول غوسار إن الحظر لا يعمل بعد دمج مقاتلي الكتيبة في القوات المسلحة والحرس الوطني لأوكرانيا.

بموجب قرار المحكمة العليا لروسيا بتاريخ 2 2022 تم الاعتراف بكتيبة "آزوف" كمنظمة إرهابية محظورة أنشطتها في روسيا.

المصدر: واشنطن بوست