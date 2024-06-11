سوريا تفقد كل أمل في بلوغ الدور الثالث لتصفيات مونديال 2026

منيت سوريا بخسارة ثقيلة على أرض اليابان 0-5 لتفشل في التأهل إلى الدور الثالث من التصفيات الآسيوية لمونديال 2026، فيما ذهبت البطاقة الثانية للمجموعة الثانية إلى كوريا الشمالية.

وقد استفادت كوريا الشمالية من خسارة سوريا أمام اليابان وفازت على ميانمار 4-1 في الجولة السادسة الأخيرة من التصفيات المزدوجة لتلتحق باليابان متصدرة المجموعة الثانية (18 نقطة) إلى الدور الثالث من تصفيات مونديال 2026 وضمنت أيضا تأهلها إلى نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية.

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وتجمد رصيد "نسور قاسيون" عند 7 نقاط وتراجعوا للمركز الثالث مقابل 9 لكوريا الشمالية التي انتزعت مركز الوصافة، بينما تذيل منتخب ميانمار ترتيب المجموعة الثانية بنقطة يتيمة.

وكانت سوريا فوتت فرصة حسم تأهلها الذي كان سيتحقق بالتعادل بخسارتها أمام كوريا الشمالية في لاوس 0-1 بهدف قاتل في الجولة الخامسة.

ويتأهل أول منتخبين في كل من المجموعات التسع (المجموع 18 منتخبا) إلى الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026، وتحصل هذه المنتخبات على تذاكر المشاركة في كأس آسيا 2027.

المصدر: RT