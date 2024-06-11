سوريا تتكبد خسارة ثقيلة أمام اليابان وتعقد مهمتها في بلوغ الدور الثالث من تصفيات كأس العالم (فيديو)
عقد منتخب سوريا مهمته في التأهل مباشرة إلى كأس آسيا 2027 وإلى الدور الثالث من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 بخسارته بخماسية نظيفة أمام مضيفه الياباني في الجولة الأخيرة.
وتناوب على تسجيل خماسية منتخب "الساموراي" كل من أياسي يويدا، وريتسو دوان، ومدافع منتخب سوريا ثائر سامي كرومة بالخطأ في مرماه، ويوكي سوما من ضربة جزاء، وتاكومي مينامينو في الدقائق 13، 19، 21، 73، و85 تواليا.
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— سهم (@1SMi_) June 11, 2024
🇯🇵 اليابان 1-0 سوريا 🇸🇾 | التصفيات الآسيوية لكاس العالم وآسيا pic.twitter.com/jRzO3tHzSF
هدف الثاني منتخب اليابان على سوريا في تصفيات كاس العالم في اسيا pic.twitter.com/qnsYpHCYcj— عبدالله الحنيني (@eabdallah1417) June 11, 2024
هدف اليابان الثالث ع سوريا— دوريات اسيا (@7asia0) June 11, 2024
!!!!!!! pic.twitter.com/tTfOsuWDM7
هدف الرابع منتخب اليابان على سوريا من ركلة جزاء pic.twitter.com/jYryPrWQ0m— عبدالله الحنيني (@eabdallah1417) June 11, 2024
هدف اليابان الخامس على سوريا !#اليابان_سورياpic.twitter.com/u1a2t8SbJv— دوريات اسيا (@7asia0) June 11, 2024
يتبع..