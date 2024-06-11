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سوريا تتكبد خسارة ثقيلة أمام اليابان وتعقد مهمتها في بلوغ الدور الثالث من تصفيات كأس العالم (فيديو)

الرياضة

سوريا تتكبد خسارة ثقيلة أمام اليابان وتعقد مهمتها في بلوغ الدور الثالث من تصفيات كأس العالم (فيديو)
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عقد منتخب سوريا مهمته في التأهل مباشرة إلى كأس آسيا 2027 وإلى الدور الثالث من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 بخسارته بخماسية نظيفة أمام مضيفه الياباني في الجولة الأخيرة.

وتناوب على تسجيل خماسية منتخب "الساموراي" كل من أياسي يويدا، وريتسو دوان، ومدافع منتخب سوريا ثائر سامي كرومة بالخطأ في مرماه، ويوكي سوما من ضربة جزاء، وتاكومي مينامينو في الدقائق 13، 19، 21، 73، و85 تواليا.

يتبع..

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