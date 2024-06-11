الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لعملية تحرير "أسرى النصيرات"

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، مقطع فيديو قال إنه "من تحرير الجنود للمختطفين الإسرائيليين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة".

وأرفق المتحدث مع الفيديو عبارة: "هكذا أنقذ جنودنا البواسل المختطفين الإسرائيلين من قلب النصيرات في عمق قطاع غزة".

وأضاف "‏شعب إسرائيل حي".

هكذا أنقذ جنودنا البواسل المختطفين الإسرائيلين من قلب النصيرات في عمق قطاع غزة

شعب إسرائيل حي 🇮🇱 pic.twitter.com/dUg0YDw1eN — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 10, 2024

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أعلن السبت الماضي عن استعادة أربعة رهائن إسرائيليين أحياء في عملية لقواته في مخيم النصيرات بقطاع غزة، كانوا أسرى منذ شن حماس "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

والمختطفون الإسرائيليون الذين عادوا أحياء في عملية خاصة هم: نوعا أرغماني وشلومي زيف وألموغ مئير وأندري كوزلوف أحياء وكانوا رهائن منذ السابع من أكتوبر من حفل "نوفا" واقتيدوا من هناك إلى قطاع غزة.

ومن جانبها، أكدت حركة "حماس" في بيان عبر قناتها في "تلغرام" "أن الجيش الإسرائيلي الإرهابي أقدم على ارتكاب مجزرة مروعة بحق المدنيين الأبرياء تركزت في مخيم النصيرات" تمكن فيها من تحرير بعض أسراه وقتل بعضهم الآخر أثناء العملية.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة في ذات اليوم، ارتفاع عدد الضحايا نتيجة "مجزرة الاحتلال الإسرائيلي" في مخيم النصيرات إلى 210 قتلى وأكثر من 400 مصاب.

المصدر: RT