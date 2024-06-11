أكد الخبير العسكري المقدم المتقاعد بجمهورية لوغانسك أندريه ماروتشكو أن تحرير قرية أرتيموفكا يقلل من شدة القصف الأوكراني على مدينة سفاتوفو ويساعد في التقدم نحو تحرير مناطق أخرى.

وقال ماروتشكو لوكالة "تاس": "إن تحرير قرية أرتيموفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية على أيدي الجيش الروسي سيسمح لهم بتقليل شدة القصف على سفاتوفو ومواصلة التقدم نحو كوبيانسك وخاركوف".

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وبحسب ماروتشكو، فإن السيطرة على أرتيموفكا "جعلت من الممكن تحريك خط الجبهة بعيدا عن سفاتوفو".

وأضاف: "أي أن المسلحين الأوكرانيين لن يقوموا بعد الآن بقصف المنطقة ذات الكثافة السكانية بصورة شديدة، كما أن فرصتهم في متابعة القصف عليها ستكون أقل بكثير <…> يمكننا القول إن تحرير أرتيموفكا وتيمكوفكا، سيؤمن في المقام الأول حماية جزء من سكان لوغانسك في الأراضي المحررة".

وثانيا، يسمح هذا التحرير بفتح مساحات عملياتية للحركة في اتجاه خاركوف. من الطبيعي أن العين قريبا هي على كوبيانسك.

وبين الخبير العسكري أن الجيش الروسي يتقدم بصورة نشطة على اتجاه كوبيانسك، ويحرر المناطق المأهولة بالسكان تدريجيا.

واختتم: "يظهر تحرير أرتيموفكا وتيمكوفكا أنه - رغم كل الدعاية الأوكرانية - أنهم تمكنوا من تحقيق الاستقرار في الجبهة، إلا أننا ما زلنا نتقدم للأمام".

يشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت اليوم عن تحرير أرتيموفكا في جمهورية لوغانسك وقرية تيمكوفكا في مقاطعة خاركوف.

المصدر: تاس