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ليفربول يعرض صفقة تبادلية على ريال مدريد

الرياضة

ليفربول يعرض صفقة تبادلية على ريال مدريد
Globallookpress
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عرض نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم على ريال مدريد الإسباني إجراء صفقة تبادلية خلال فترة الانتقالات لهذا الصيف.

ووفقا لبرنامج "الشيرنغيتو" الإسباني، فقد وضعت إدارة ليفربول، مهاجم ريال مدريد، الدولي البرازيلي رودريغو جويس على رأس أولوياتها، لتقديم دفعة قوية للفريق في الميركاتو الصيفي.

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وأشار البرنامج إلى أن ليفربول سبق وأن قدم عرضا يبلغ 100 مليون إسترليني إلى ريال مدريد في مايو الماضي لضم رودريغو، لكنه قوبل بالرفض.

وأوضح أن ليفربول مستعد لعرض صفقة تبادلية على ريال مدريد تتضمن انتقال جناحه الكولومبي لويس دياز إلى النادي الملكي مقابل حصوله على خدمات رودريغو.

وأكد "الشيرنغيتو" أن رودريغو يشعر بعدم الاستقرار، لأنه يعلم أنه سيواجه منافسة شرسة في العام المقبل للحصول على مكانه في التشكيلة الأساسية لريال مدريد مع انضمام مواطنه إندريك والنجم الفرنسي كيليان مبابي.

المصدر: وكالات

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