الولايات المتحدة تعلن استعدادها لاتخاذ مزيد الإجراءات بما في ذلك العسكرية ضد إيران

قال مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جيك سوليفان، إن واشنطن مستعدة لاتخاذ عدة إجراءات، والعسكرية بينها، لصد "العدوان الإيراني"، وكذلك مواصلة تشديد العقوبات على طهران.

وأضاف سوليفان في تصريح يوم الثلاثاء، أمام اللجنة اليهودية التي تعد من أكبر مجموعات الضغط اليهودي في الولايات المتحدة، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، "مصمم تماما على ألا تمتلك إيران أبدا السلاح النووي، وسنستمر في ضمان بقاء هذه الحال في المستقبل".

وقال إن بايدن مستعد لاتخاذ مجموعة كاملة من الإجراءات لتحقيق ذلك و"صد العدوان الإيراني في كل ساحة من الساحات".

كما أكد مستشار الزعيم الأمريكي أن الإجراءات التي كان يقصدها "تشمل نشر قوات عسكرية (إضافية) في المنطقة (الشرق الأوسط)" إذا لزم الأمر.

وفي هذا الصدد، أشار سوليفان إلى إرسال الولايات المتحدة مجموعتين هجوميتين من حاملات الطائرات مؤخرا إلى الشرق الأوسط، وقال إن الولايات المتحدة تعتزم اتخاذ مثل هذه الإجراءات "لمواجهة مباشرة مع القوى التي تعمل من خلالها إيران، مثل الحوثيين، لحماية إسرائيل من الهجمات الإيرانية المباشرة".

بالإضافة إلى ذلك، أكد أن واشنطن ستزيد الضغط على طهران من خلال توسيع وتشديد العقوبات المختلفة لوقف التدفقات المالية من إيران إلى مختلف المنظمات، بما في ذلك حركة "حماس".

واعتبر سوليفان إن "حزب الله" اللبناني وحركة "حماس" تشكلان "تهديدا مباشرا لإسرائيل"، ولكن خلفهما يكمن "تهديد استراتيجي أكبر" في إيران.

المصدر: تاس