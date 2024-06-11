تصفيات مونديال 2026.. قطر تهدي الكويت بطاقة التأهل إلى الدور الثالث

أسدى المنتخب القطري خدمة لجاره الكويتي بفوزه على ضيفه الهندي 2-1، ما سمح للأزرق ببلوغ الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 بعدما فاز بدوره على ضيفه الأفغاني 1-0.

وفي الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة أيضا إلى كأس آسيا 2027 في السعودية، حققت الكويت المطلوب منها بفوزها المتأخر على ضيفتها أفغانستان بهدف سجله عيد الرشيدي في الدقيقة 81.

عيد عيدي عيد الرشيدي 💙💙💙💙



الاول للكويت من نجم منتخب الكويت والقادسية 🔥#الكويت_افغانستانpic.twitter.com/WrkkA53uAm — كرة الكويت 🇰🇼 (@kuwait_PLg) June 11, 2024

ورفعت الكويت رصيدها إلى سبع نقاط لتصعد من المركز الأخير إلى الوصافة بفارق نقطتين عن أفغانستان الرابعة والهند الثالثة، مستفيدة من خسارة الأخيرة أمام مضيفتها قطر، الضامنة أصلا تأهلها والصدارة، 1-2 بعدما كانت البادئة بالتسجيل عبر لاليانزوالا تشاتغتي (37)، قبل أن يرد العنابي في وقت متأخر من اللقاء عبر يوسف أيمن (73) وأحمد الراوي (85).

منتخب الكويت يتأهل بتحقيقه فوزين فقط على افغانستان وأقل عدد نقاط بين المتأهلين !



- قرينتا 💙 pic.twitter.com/Ie2NDIFXFj — كرة الكويت 🇰🇼 (@kuwait_PLg) June 11, 2024

ويتأهل أول منتخبين في كل من المجموعات التسع (المجموع 18) إلى الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026، وتحصل هذه المنتخبات على تذاكر المشاركة في كأس آسيا 2027.

المصدر: وكالات