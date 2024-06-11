اشتباكات عنيفة في بلدة كفرذان غربي جنين بعد كشف "تسلل" قوة إسرائيلية (فيديوهات)

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الثلاثاء، باندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد "كشف تسلل قوات خاصة إسرائيلية لبلدة كفرذان غرب جنين".

وذكرت قناة "فلسطين اليوم" أن "المقاومة كشفت تسلل قوات خاصة إسرائيلية لبلدة كفرذان غرب جنين"، وأن الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية نحو البلدة.

وأشارت "فلسطين اليوم" أن "المقاومة فجرت عددا من العبوات الناسفة بقوات الاحتلال الخاصة المتسللة للبلدة"، لافتة إلى أن القوات الخاصة "حاصرت منزلا عند المدخل الرئيس للبلدة".

وأضافت القناة أن القوات الإسرائيلية "أطلقت عددا من طائرات "الدرون" المسيّرة في أجواء كفرذان"، مؤكدة إصابة قلسطيني جراء تواصل الاشتباكات المسلحة.

ولفتت "فلسطين اليوم" إلى أن "المقاومة استهدفت بالرصاص شاحنة النقل التي استخدمتها قوات الاحتلال الخاصة في عملية التسلل"، مشيرة إلى "دخول طيران الاحتلال المروحي الحربي لأجواء البلدة".

هذا وقالت "كتيبة جنين" في "سرايا القدس" ببيان لها: "مجاهدو الكتيبة في مجموعات كفرذان يخوضون اشتباكات مسلحة عنيفة مع قوات الاحتلال بعد اكتشاف قوة خاصة قد تسللت للمنطقه".

وأفادت وسائل إعلام فلسطينة باشتعال النيران في منزل قصفته القوات الإسرائيلية بصواريخ محمولة على الكتف في البلدة.

جدير بالذكر أنه مساء أمس الاثنين، اغتال الجيش الإسرائيلي 4 مقاتليين فلسطينيين، قرب قرية كفر نعمة غربي رام الله.

وأصدرت حركة "حماس" بيانا نعت فيه "الشهيد المجاهد القسامي القائد محمد جابر عبده، الذي أمضى عشرين عاما في سجون الاحتلال، والشهيد المجاهد القسامي محمد رسلان عبده، والشهيد المجاهد وسيم بسام زيدان أبو عادي، والشهيد المجاهد رشدي سميح عمر عطايه، الذين ارتقوا في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال بمنطقة كفر نعمة غرب رام الله".

وقالت الحركة في بيانها إن "الاحتلال النازي لن يستطيع باغتيالاته واعتقالاته وبطشه أن ينال من عزم شعبنا ومقاومتنا، التي ستبقى سدا منيعا أمام تنفيذ سياسات ومخططات الاحتلال الرامية لتصفية قضيتنا والنيل من حقوقنا، وما دماء الشهداء إلا نبراس لمن خلفهم على طريق الحرية والانتصار".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها بمقتل 4 مواطنين برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية كفر نعمة.

المصدر: RT