الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدتين في منطقة العملية الخاصة ومقتل 1805 عسكريين أوكرانيين
نوفوستي
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدتي أرتيومفكا في جمهورية لوغانسك وتيمكوفكا في مقاطعة خاركوف ومقتل مئات العسكريين الأوكرانيين وتدمير مستودعات وأسلحة بحوزة القوات الأوكرانية.
وجاء في إحاطة وزارة الدفاع اليوم الثلاثاء:
- حسنت قوات "الجنوب" الوضع على خط المواجهة ودمرت مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية وكبدت العدو أكثر من 740 جنديا.
- حسنت مجموعة قوات "الوسط" الوضع التكتيكي في منطقة مسؤوليتها خلال الـ24 ساعة الماضية ورصدت 5 هجمات مضادة للقوات الأوكرانية.
- هزمت مجموعة قوات "دنيبر" 3 ألوية أوكرانية، وخسر العدو ما يصل إلى 105 جنود.
- دمرت القوات الروسية طائرات "سو-27" و"سو-25" تابعة لسلاح الجو الأوكراني في مطاراتها.
- احتلت قوات "الشرق" مواقع أكثر فائدة، وخسرت القوات الأوكرانية في منطقة مسؤوليتها ما يصل إلى 135 عسكريا ودبابة.
- صدت قوات "الشمال" هجومين مضادين للعدو في مقاطعة خاركوف.
- دحرت قوات "الشمال" كتيبتين من القوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف، وكبدت العدو أكثر من 265 عسكريا.
- خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 560 عسكريا في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الغرب" في يوم واحد، ودحر الجيش الروسي العدو بالقرب من كوبيانسك.
- أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 45 طائرة مسيرة أوكرانية وقنبلتين من طراز "هامر" فرنسية الصنع و10 قذائف "هيمارس" أمريكية.
المصدر: RT