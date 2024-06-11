قال الرئيس الأوكراني المنتهية شرعيته فلاديمير زيلينسكي إن 80% من توليد الطاقة الحرارية في أوكرانيا تم تدميره، فضلا عن ثلثي توليد الطاقة الكهرومائية.

جاء ذلك ضمن تصريحات زيلينسكي في افتتاح مؤتمر لإعادة إعمار أوكرانيا في برلين، حيث أضاف أن لدى كييف ما أسماه "خطة واضحة" لبناء ما يصل إلى 1 غيغاوات من توليد الغاز في البلاد هذا العام، و4 غيغاوات أخرى في السنوات المقبلة.

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وكان رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال قد قال في وقت سابق إنه في الوقت الحالي تم تدمير 62 وحدة طاقة في محطات الطاقة الكهرومائية والحرارية في أوكرانيا، بما في ذلك 20 وحدة طاقة كهرومائية توفر 1.3 غيغاوات من الكهرباء لا تعمل. وفي بداية شهر مايو، وبسبب النقص في الشبكات، بدأت البلاد في فرض قيود على المنشآت الصناعية وحث المواطنين على عدم تشغيل الأجهزة كثيفة الاستهلاك للطاقة خلال ساعات الذروة.

مع ذلك، لم تكن هذه التدابير كافية، وسرعان ما بدأ وضع جداول للإغلاق بانتظام للمستهلكين المنزليين في جميع أنحاء البلاد. ومنذ بداية يونيو الجاري، اضطرت أوكرانيا إلى زيادة إمدادات الكهرباء من الخارج بشكل كبير، وفي الأيام الأولى من الشهر، تجاوزت الواردات أرقام مايو بمقدار الثلث.

وتستضيف ألمانيا مؤتمرا اليوم وغدا لحشد الدعم لإعادة إعمار أوكرانيا، والذي يأتي قبل قمة سويسرا نهاية الأسبوع القادم.

ويشارك في المؤتمر زيلينسكي، والذي حضر الأسبوع الماضي فعاليات الاحتفال بالذكرى الثمانين لإنزال نورماندي في فرنسا. وتعليقا على إعادة الإعمار قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن مهمة دعم إعادة إعمار أوكرانيا على المديين القصير والطويل "أكبر من أن تتصدى لها الحكومات وحدها، ولهذا السبب ندعو الشركات والمجتمع المدني والبلديات إلى المؤتمر".

المصدر: نوفوستي