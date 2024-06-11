أعرب ضابط الاستخبارات العسكرية الأمريكية السابق سكوت ريتر عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة، بسماحها ضرب أوكرانيا لروسيا بأسلحتها، كانت ترغب في خلق "حقائق سياسية" جديدة.

جاء ذلك في حديث ريتر لـ RT، حيث قال إنه على يقين أن الولايات المتحدة حاولت خلق "حقائق سياسية" تضطر فيها موسكو إلى قبول المطالب التي سيتم طرحها في قمة سويسرا.

إلا أن ريتر استدرك بأنه لن يكون هناك إجماع واحد، ولن تمارس أي ضغوط على روسيا، و"ستظل الولايات المتحدة تتبع سياسة لا تحقق نتائجها المرجوة".

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ونتيجة لذلك، وفقا لريتر، ستمارس الولايات المتحدة الضغوط على كييف لحملها على التوقف عن اتباع السياسة التي روجت لها هي نفسها.

وتعتزم السلطات السويسرية عقد مؤتمر حول أوكرانيا يومي 15-16 يونيو في منتجع بورغتشوك، حيث كانت وزارة الخارجية السويسرية قد ذكرت في وقت سابق أن برن دعت أكثر من 160 وفدا من مجموعة الدول السبع ومجموعة العشرين ودول "بريكس". ووفقا للسلطات السويسرية فإن روسيا ليست من بين المدعوين.

من جانبه علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على المؤتمر بأن موسكو لن تطلب المشاركة إذا لم تكن سويسرا ترغب في رؤيتها هناك. ووفقا لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف فإن عقد هذا الحدث يشكل "طريقا إلى اللامكان"، ولا ترى روسيا رغبة الغرب في تسوية الأزمة بأمانة. في الوقت نفسه أكدت روسيا مرارا وتكرارا أن موسكو لم ترفض أبدا التوصل إلى حل سلمي للصراع في كييف، ولكن استنادا إلى الواقع على الأرض وليس فقط إلى رغبات كييف.

المصدر: RT