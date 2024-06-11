"مجموعة الثماني الإسلامية" نحو التجارة بالمقايضة

صرح وزير التجارة التركي عمر بولاط، بأن دول "مجموعة الثماني الإسلامية" اتفقت في اجتماعها في اسطنبول على إنشاء نظام تجاري يكون على مبدأ المقايضة.

وذكر الوزير التركي: "لقد قررنا تطوير استراتيجيات جديدة لزيادة التجارة بين دول "مجموعة الثماني الإسلامية"، وكذلك التعاون في مجال المشاريع المبتكرة والخضراء. كما قررت دول المجموعة إنشاء نظام مقايضة للتجارة فيما بينها".

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وأشار بولاط إلى أن اجتماع وزراء التجارة من دول "مجموعة الثماني الإسلامية" بحث زيادة التجارة بين دول الرابطة والتغلب على الصعوبات في التجارة العالمية.

وتضم "مجموعة الثماني الإسلامية" كلا من تركيا وبنغلاديش ومصر وإندونيسيا وإيران وماليزيا ونيجيريا وباكستان، وتأسست المجموعة في عام 1997 بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية بين الدول الأعضاء.

المصدر: برايم