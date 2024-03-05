الكرملين: "بريكس" تسعى لإطلاق نظام حوالات مستقل بالعملات الرقمية بعيدا عن الدولار

أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن مجموعة "بريكس" تسعى لإطلاق نظام دفع وحوالات مستقل يعتمد على العملات الرقمية ودفاتر السجلات الرقمية بلوكتشين، في إطار التخلي عن الدولار.

ومؤخرا كشف وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف عن توجه مجموعة "بريكس" نحو إنشاء منصة لتنفيذ التسويات التجارية بين الدول الأعضاء.

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وقال سيلوانوف: "نحن لا نشير إلى أنه سيتم إصدار عملة موحدة لمجموعة "بريكس"، نحن نقول دائما إن على دول مجموعة "بريكس" تعزيز التجارة فيما بينها وزيادة رفاهية مواطنيها، ورفع وتيرة نمو اقتصاداتها، لذلك يجب أن تكون العملة المستخدمة في المبادلات التجارية عملة مستقرة وموثوقة من قبل دول المجموعة، ولا يجب أن تستخدم كأداة تقييد من قبل أي طرف، لذلك ندعو لاستخدام العملات الوطنية في التجارة بين الدول الأعضاء".

كما أشار الوزير الروسي إلى وجود مقترح لإنشاء منصة خاصة على أساس العملات الرقمية في دول مجموعة "بريكس" لتنفيذ التسويات المالية، وقال: "تبحث "بريكس" مقترحا حول إنشاء وسيلة دفع بالروبل الروسي أو اليوان الصيني أو الدرهم الإماراتي الرقمية، للابتعاد عن البنية التحتية المالية لدول الغرب، والبنوك المركزية في هذه الدول ومنظومة الدفع "سويفت".

وأضاف سيلوانوف أن "المنصة ستكون في البداية أداة لتبادل الحوالات المالية لتغطية التجارة البينية يمكن على أساسها تأسيس مركز مقاصة لدول "بريكس".

المصدر: تاس