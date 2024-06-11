موعد المباراة الافتتاحية في كأس أوروبا 2024 والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة العالمية انطلاق بطولة كأس أمم أوروبا 2024، بمواجهة افتتاحية قوية تجمع بين منتخب ألمانيا صاحب الاستضافة ونظيره الاسكتلندي.

وتقام المباراة الافتتاحية لـ"يورو 2024" الجمعة المقبل على ملعب "أليانز آرينا" في ميونخ لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى.

إقرأ المزيد

وتنطلق أحداث المواجهة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، السابعة مساء بتوقيت غرينيتش.

وتمتلك شبكة "بي إن سبورتس" القطرية حقوق بث مباريات بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وستبث مباراة الافتتاح بين ألمانيا واسكتلندا على قناة "beIN Sports HD 1 Max".

وستكون هذه هي المرة الثانية التي تقام فيها البطولة القارية على الأراضي الألمانية، والمرة الأولى في ألمانيا الموحدة، بعد نسخة ألمانيا الغربية عام 1988، فيما استضافت ألمانيا (الموحدة) 4 مباريات خلال نسخة 2020، وتحديدا في مدينة ميونخ.

ويعتبر منتخب ألمانيا المضيف، وفرنسا، وإنجلترا، والبرتغال أبرز المرشحين للظفر بلقب كأس أوروبا 2024.

تجدر الإشارة إلى أن إيطاليا توجت بالنسخة الأخيرة لكأس أوروبا على حساب إنجلترا.

المصدر: RT