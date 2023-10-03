أبو تريكة يعلق على رفض الاتحاد السعودي مواجهة سباهان الإيراني

أشاد أسطورة كرة القدم المصرية محمد أبو تريكة، بالخطوة التي قام بها نادي اتحاد جدة السعودي قبيل المباراة التي كان من المقرر أن تجمعه بنادي سباهان أصفهان الإيراني أمس الاثنين .

وكتب أبو تريكة في منشور عبر حسابه في منصة "إكس": "والله تاريخي يا العميد.. هكذا تسجل المواقف التاريخية.. نادي الاتحاد السعودي تحية تقدير واحترام".

والله تاريخي يا العميد ..هكذا تسجل المواقف التاريخية…نادي الاتحاد السعودي تحية تقدير واحترام 👍 — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) October 2, 2023

ولم تنطلق مباراة سباهان أصفهان ضد ضيفه اتحاد جدة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا في موعدها المحدد من مساء أمس الاثنين، بسبب رفض لاعبي الاتحاد النزول للملعب قبل إزالة إحدى الصور والتماثيل السياسية في ممر اللاعبين.

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وقرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لاحقا إلغاء المباراة "بسبب ظروف غير متوقعة" حسبما أعلن في بيانه، مؤكدا أن سيتم إحالة الأمر للجان المختصة.

المصدر: RT