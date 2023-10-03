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أبو تريكة يعلق على رفض الاتحاد السعودي مواجهة سباهان الإيراني

الرياضة

أبو تريكة يعلق على رفض الاتحاد السعودي مواجهة سباهان الإيراني
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أشاد أسطورة كرة القدم المصرية محمد أبو تريكة، بالخطوة التي قام بها نادي اتحاد جدة السعودي قبيل المباراة التي كان من المقرر أن تجمعه بنادي سباهان أصفهان الإيراني أمس الاثنين .

وكتب أبو تريكة في منشور عبر حسابه في منصة "إكس": "والله تاريخي يا العميد.. هكذا تسجل المواقف التاريخية.. نادي الاتحاد السعودي تحية تقدير واحترام".

ولم تنطلق مباراة سباهان أصفهان ضد ضيفه اتحاد جدة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا في موعدها المحدد من مساء أمس الاثنين، بسبب رفض لاعبي الاتحاد النزول للملعب قبل إزالة إحدى الصور والتماثيل السياسية في ممر اللاعبين.

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وقرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لاحقا إلغاء المباراة "بسبب ظروف غير متوقعة" حسبما أعلن في بيانه، مؤكدا أن سيتم إحالة الأمر للجان المختصة.

المصدر: RT

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