شاهد.. الصورة التي دفعت لاعبي الاتحاد السعودي للانسحاب من مواجهة سباهان الإيراني
رفض فريق الاتحاد السعودي الدخول إلى ملعب "نقش جهان" لمواجهة مضيفه سباهان الإيراني في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.
وتأخر انطلاق المباراة بعدما رفض الفريق السعودي الدخول إلى الملعب أو إجراء عمليات الإحماء قبل خوض اللقاء.
بيان آسيوي مرتقب بعد مغادرة لاعبي الاتحاد أرضية ملعب سباهان الإيراني..— ترنب 🏁 (@TRNP_0) October 2, 2023
موقف مشرف لعميد الأندية السعودية 🇸🇦💛🖤
تمثال قاسم سليمان الموجود في ملعب المباراة! 👇🏻 pic.twitter.com/5OTaZ0mnrK
تمثل قاسم سليمان في مدخل اللاعبين pic.twitter.com/e7uWWJ6kGl— أبو نهار الشهري (@il00c) October 2, 2023
وأكد الإعلامي السعودي الموثوق منار شاهين أن فريق الاتحاد والجهاز الفني رفضوا حضور مباراة سباهان بسبب وجود تمثال قاسم سليماني عند مدخل نفق الملعب.
🔴 بسبب وجود تمثال قاسم سليماني عند مدخل نفق ملعب نقش جهان ..— منار شاهين ( الشاهينو ) (@AlShahenoo) October 2, 2023
🔷 رفض لاعبو #الاتحاد حضور المباراة ويمارسون تمارين التمدد في غرفة تبديل الملابس ⁉️ .. pic.twitter.com/AX3wZTKv9h
وأضاف شاهين عبر حسابه في موقع "إكس"، أن لاعبي الاتحاد حرصوا على إجراء الإحماء والتمارين الخاصة في غرفة تبديل الملابس دون الخروج إلى الملعب بسبب تواجد تمثال قاسم سليماني.
وأبلغ مسؤول الاتحاد المراقب الإداري الآسيوي بأن الفريق لن ينزل لأرض ملعب المباراة مال لم يتم إزالة كافة التماثيل الموجودة في مداخل الملعب.
وينتظر الاتحاد القرار النهائي من الاتحاد الآسيوي خلال الدقائق القادمة سواء بتأجيل المباراة إلى موعد لاحق أو إلغاء اللقاء.
المصدر: وكالات