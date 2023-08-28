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ضربة "مثيرة للجدل".. هل يجب تطبيق تقنية الـ"VAR" في الملاكمة؟.. فيديو

الرياضة

ضربة
/IMAGO/Pawel Andrachiewicz
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أثار الكثير من الجدل النزال الذي جمع بطل العالم في الملاكمة للوزن الثقيل، الأوكراني ألكسندر أوسيك، ومتحديه الإلزامي على لقب رابطة الملاكمة العالمية، البريطاني دانييل دوبوا.

وتمكن ألكسندر أوسيك من الفوز على دوبوا بالضربة الفنية القاضية في الجولة التاسعة من النزال، الذي جمعهما مساء يوم السبت الماضي، في بولندا.

ولكن الجولة الخامسة من المواجهة شهدت حالة تحكيمة أثارت الكثير من الجدل، عندما وجه الملاكم البريطاني لكمة قوية على مستوى البطن لبطل العالم الأوكراني، الذي سقط على إثرها على أرض الحلبة، واحتاج إلى عدة دقائق للنهوض.

ومنح الحكم لويس بابون الوقت الكافي للملاكم الأوكراني للنهوض، ولم يبدأ بالعد، معتبرا أن الضربة كانت تحت الحزام.

بينما رأى البعض أن الضربة لم تكن تحت الحزام، لذا كان على الحكم البدء بالعد.

وأعلن دانييل دوبوا بأنه تم حرمانه من الفوز، كما انتقد دون تشارلز مدرب الملاكم البريطاني، قرار الحكم لويس بابون، وطالب فريقه الملاكم بمواجهة ثأرية ضد بطل العالم.

وحقق ألكسندر أوسيك (36 عاما) انتصاره الحادي والعشرين من دون أن يتعرض لأي هزيمة، ودافع للمرة الثانية عن ألقاب بطال العالم، وفقا للاتحاد الدولي للملاكمة (IBF) ورابطة الملاكمة العالمية (WBA Super) ومنظمة الملاكمة العالمية (WBO).

بينما تعرض دانييل دوبوا (25 عاما) للهزيمة الثانية في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 19 فوزا.

المصدر: RT 

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