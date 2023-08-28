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شاهد.. الـ"زومبي" الكوري يسقط بضربة قاضية ساحقة

الرياضة

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Legion-Media
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أسقط الأمريكي ماكس هولواي منافسه الكوري الجنوبي جونغ تشان-سونغ بالضربة القاضية في النزال الرئيسي الذي جمعهما ضمن دورة "UFC Fight Night 225" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

ووجه هولواي لكمة قوية "ساحقة" لوجه جونغ تشان-سونغ، المعروف باسم "الزومبي" الكوري أسقطته على أرض الحلبة في بداية الجولة الثالثة للنزال الذي جرى في سنغافورة.

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وحقق ماكس هولواي (29 عاما) انتصاره الـ25 خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 8 هزائم.

بينما مني جونغ تشان-سونغ (36 عاما) بالهزيمة الثامنة خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 17 انتصارا.

المصدر: وكالات 

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