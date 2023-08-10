أول تعليق لرونالدو بعد قيادته النصر السعودي لبلوغ نهائي البطولة العربية

أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن سعادته بعد قيادته النصر السعودي للفوز على الشرطة العراقي 1-0، والتأهل إلى نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية المقامة في السعودية.

وخلال مواجهة النصر والشرطة التي أقيمت أمس الأربعاء في الدور نصف النهائي، سجل رونالدو الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 75 من ركلة جزاء تحصل عليها السنغالي، ساديو ماني، بعد تعرضه للعرقلة داخل منطقة الجزاء.

إقرأ المزيد

وحصل رونالدو على جائزة أفضل لاعب في تلك المباراة.

وبعد تأهل فريقه للنهائي، نشر البرتغالي عبر حسابه في موقع "تويتر"، عدة صور له خلال احتفاله بهدفه في شباك الشرطة العراقي وكتب: "النهائي.. هيا بنا! فريق جيد، شكر خاص لجمهورنا على الدعم الرائع ودفعنا دائما نحو الأمام".

Final - here we go!!💪🏼

Good work team!

Special thanks to our fans for the amazing support and for always pushing us forward! 🙌🏼💛💙 pic.twitter.com/iuxE88DRSr — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) August 9, 2023

ومن المقرر أن يواجه النصر في النهائي مواطنه الهلال المتأهل على حساب الشباب بالفوز عليه بنتيجة 3-1.

وستقام المباراة النهائية بعد غد السبت في ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بأبها.

المصدر: RT