الملاكم الأمريكي جونسون يغير اسمه تيمّنا بالرئيس بوتين

أعلن الملاكم الأمريكي الشهير كيفن جونسون أنه غير اسمه تيمّنا بالرئيس فلاديمير بوتين، ليصبح كيفن فلاديميروفيتش جونسون.

والاسم الثاني عند الروس، هو اسم الأب مضافة إليه لاحقة "فيتش" وحرف "و" الفاصل بين الاسم واللاحقة.

واسم والد الرئيس الروسي هو فلاديمير، ما يقتضي على الطراز الروسي مناداته فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين، وهي صيغة احترام وتفخيم المخاطب عند الروس.

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واسم والد الرئيس الروسي هو فلاديمير، ما يقتضي على الطراز الروسي مناداته فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين، وهي صيغة احترام وتفخيم المخاطب عند الروس.

وقال جونسون: "لتقديم أكبر تحية للرئيس فلاديمير بوتين، قررت تغيير اسمي، وأصبح اسمي الآن كيفن فلاديميروفيتش، تكريما لفلاديمير بوتين".

وتابع: "الآن أنا روسي بنسبة 100%، لا أمزح، 100% روسي".

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في 18 أغسطس، سيقاتل جونسون البالغ 43 عاما في موسكو ضد الملاكم الروسي مارك بتروفسكي البالغ 24 عاما.

وقال المروج فلاديمير كريونوف لقناة "ماتش تي في"، إن الملاكم الأمريكي من الوزن الثقيل يعتزم الحصول على الجنسية الروسية.

وأضاف: "هذا قراره الواعي. سنسافر غدا إلى مدينة سامارا الروسية لدعم فريق كريليا سوفيتوف في مواجهته ضد زينيت، وملء المستندات الخاصة بخدمة الهجرة الفيدرالية".

مضيفا:"سوف يملأ الوثائق باسم كيفن فلاديميروفيتش، وسيعيش ويعمل في سامارا".

يذكر أن الملاكم جونسون خاض آخر نزال في أبريل من هذا العام ضد أيدين يلدريم انتهى لصالحه ويملك في سجله الاحترافي 36 فوزا (20 بالضربة القاضية)، و21 خسارة وتعادلين.

المصدر: RT