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الاتحاد الروسي لرفع الأثقال يرد على استبعاد الرباعين الروس في بطولة العالم

الرياضة

الاتحاد الروسي لرفع الأثقال يرد على استبعاد الرباعين الروس في بطولة العالم
AFP
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تحدث رئيس الاتحاد الروسي لرفع الأثقال مكسيم أجابيتوف عن قرار الاتحاد الدولي لرفع الأثقال استبعاد الرباعين الروس من بطولة العالم 2023، وفق ما أفادت "سبورت إكسبريس".

وبحسب تصريحات أجابيتوف، فقد أُجبر الروس على التوقيع على تصريحات تمييزية، وهو ما رفضه الرباعون الروس.

وقال: "لم ينتهك لاعبونا أي شيء، لا القواعد الرياضية ولا قوانين مكافحة المنشطات".

وتابع: "رفضنا التصرف على أسس تمييزية، ولم يرسل إلينا أي رياضي تصريحا موقعا".

الاتحاد الروسي لرفع الأثقال يرد على استبعاد الرباعين الروس في بطولة العالم
AFP

ومن المقرر أن تقام بطولة العالم لرفع الأثقال 2023 في الفترة من 4 إلى 17 سبتمبر في الرياض بالسعودية.

وتم قبول الروس في المسابقات الدولية تحت رعاية الاتحاد الدولي لرفع الاثقال في 12 مايو، تحت وضع محايد، كما فرض على الرياضيين الروس تأكيد عدم وجود علاقات مع القوات المسلحة وأجهزة أمن الدولة الروسية، وإثبات أنهم لم يتحدثوا مطلقا عن دعم الأحداث في أوكرانيا.

المصدر: "لينتا.رو"

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